Casnigo terribile incidente | auto prende fuoco due morti 19enne gravemente ferito

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il bilancio dell’incidente. Un violento scontro frontale tra due auto è costato la vita a due persone e ha lasciato un ragazzo di 19 anni in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto questa mattina, domenica 5 ottobre, sulla statale 671 della Valle Seriana, nei pressi di Casnigo, in provincia di Bergamo. Le fiamme e l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, lo scontro è avvenuto per cause ancora da chiarire e una delle due vetture ha preso fuoco immediatamente dopo l’impatto. Due vigili del fuoco fuori servizio hanno prestato soccorso utilizzando gli estintori, evitando che le fiamme si propagassero alla seconda auto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

