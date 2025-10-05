Casini porta le tagliatelle di Bologna alla buvette del Senato | Lì si mangia benino

Pier Ferdinando Casini, senatore del Partito Democratico, porterà le tagliatelle alla buvette del Senato. Il prossimo 7 ottobre organizzerà una degustazione, senza nessun costo aggiuntivo. A rivelarlo un articolo del Corriere della Sera che spiega come la tipicità emiliana entrerà nel menù di Palazzo Madama. Il tutto parte da un'iniziativa di un'associazione che si occupa di promuovere le tipicità. Gli "apostoli" delle bontà, come si fanno chiamare da chi li segue, hanno come priorità di promuovere Bologna e le sue tipicità. "Lo scopo - spiega il parlamentare - è quello di promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a valorizzare e a degustare Sua Signoria la Contessa Tagliatella". 🔗 Leggi su Iltempo.it

