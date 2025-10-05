Casentino Bike | Allodi batte il campione uscente
Arezzo, 5 ottobre 2025 – Grande edizione quella vissuta a Bibbiena (AR) per la Casentino Bike, la classica che ha messo la parola fine a due grandi circuiti come l'Appennino Superbike e la Coppa Toscana Mtb, senza dimenticare il Rampitek e la Challenge Foreste Casentinesi. Proprio il fatto che la corsa era chiamata a sigillare le classifiche ha portato sui sentieri aretini un gran numero di biker che si sono giocati tutte le loro chance spremendosi fino all'ultimo metro, in quella che, in quanto a clima, è stata la prima vera Granfondo autunnale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
