La Casentino Bike 2025 ha regalato spettacolo e grande emozione sui sentieri del Casentino. A imporsi è stato Lorenzo Allodi (Olympia), autore di una prestazione magistrale sul percorso principale di 63 km e 2.300 metri di dislivello, chiudendo in 2h26’42” e superando di appena 18 secondi il campione uscente Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory Team). Terzo gradino del podio per Alex Pelucchini (Bravi Platforms Team), staccato di 4’39”. La gara, che ha chiuso la stagione di Appennino Superbike, Coppa Toscana MTB, Rampitek e Challenge Foreste Casentinesi, ha visto centinaia di biker contendersi gli ultimi punti dei rispettivi circuiti, in quella che è stata la prima vera Granfondo autunnale della stagione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Casentino Bike 2025: Allodi sorprende e batte il campione uscente Valdrighi