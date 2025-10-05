Case vacanze-lavoro Arredati dagli studenti gli spazi per i disabili
Una casa vacanze da destinare all’uso delle comunità guanelliane - e non solo - che desiderino trascorrere dei periodi di vacanza-lavoro con gli ospiti dei centri per disabili cognitivi. Una casa speciale, cui daranno il proprio contributo anche gli studenti dell’Istituto Crotto Caurga di Chiavenna, coinvolti nella realizzazione dei mobili che andranno ad arredarla. A questo scopo la giunta di Piuro ha deliberato un contributo straordinario di 15mila euro a favore della scuola professionale che, tra i propri indirizzi, annovera proprio quello che porta, dopo 5 anni, al diploma in "Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
