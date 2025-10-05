Cascina grande successo per il ' Pranzo sociale' | oltre 200 anziani presenti

Pisatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande successo per il ritorno del ‘Pranzo Sociale’ per gli anziani del Comune di Cascina andato in scena sabato 4 ottobre allo Spazio Feste Latignano in via Ciro Menotti. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora al sociale Giulia Guainai. La festa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cascina - grande

Cerca Video su questo argomento: Cascina Grande Successo Pranzo