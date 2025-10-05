Casa di comunità Lo sportello per le cure apre di mercoledì a Gessate
Il giorno d’apertura il mercoledì, l’orario dalle 8.30 alle 12.30, la postazione al pianterreno del comune: al via un Punto d’accesso (Pua) decentrato della Casa di Comunità di Gorgonzola a Gessate. Sarà a disposizione dei cittadini una volta alla settimana per "facilitarli" nell’accesso ai servizi, per le prenotazioni e per l’avvio di percorsi di cura integrati. Servizio nevralgico anche per via dei lavori di adeguamento ancora in corso a Gorgonzola, che hanno richiesto il decentramento di alcune attività. Prima apertura nei giorni scorsi, alla presenza del personale sanitario e di Asst, della sindaca Lucia Mantegazza e della vice Roberta Crippa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: casa - comunit
https://www.cataniatoday.it/cronaca/comunita-alloggio-casa-mia-anziani-san-michele-ganzaria.html - facebook.com Vai su Facebook
Il futuro delle cure? A casa. A patto che… - Nella sola Lombardia nel 2025, gli over 65 assistiti a domicilio saliranno dai 92mila del 2019 a 226mila (+140%), il 10% delle persone in quella fascia di età. Secondo vita.it
LEGGE SUGLI ANZIANI/ Cure a casa, lotta alla solitudine: come cambia la vecchiaia - Assistenza integrata, cure sanitarie a casa, Rsa aperte e virtual hospital, la nuova legge sugli anziani rivoluziona il modo di occuparsi delle persone. Come scrive ilsussidiario.net