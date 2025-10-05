Il giorno d’apertura il mercoledì, l’orario dalle 8.30 alle 12.30, la postazione al pianterreno del comune: al via un Punto d’accesso (Pua) decentrato della Casa di Comunità di Gorgonzola a Gessate. Sarà a disposizione dei cittadini una volta alla settimana per "facilitarli" nell’accesso ai servizi, per le prenotazioni e per l’avvio di percorsi di cura integrati. Servizio nevralgico anche per via dei lavori di adeguamento ancora in corso a Gorgonzola, che hanno richiesto il decentramento di alcune attività. Prima apertura nei giorni scorsi, alla presenza del personale sanitario e di Asst, della sindaca Lucia Mantegazza e della vice Roberta Crippa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa di comunità. Lo sportello per le cure apre di mercoledì a Gessate