Carte blanche à Andrea Bacchetti

Bolognatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scuola di Musica Chiavi d’Ascolto, in collaborazione con l’Associazione Musica Amica (GE), è lieta di presentare un imperdibile appuntamento musicale. Andrea Bacchetti, pianista di fama internazionale, offrirà al pubblico una serata speciale all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carte - blanche

Recital di piano di Andrea Bacchetti "Carte Blanche" a Santa Margherita Ligure

Andrea Bacchetti torna con “Carte Blanche” - Dato il successo dello scorso 14 agosto a Santa Margherita Ligure, Associazione Musicamica ripropone il recital di pianoforte “Carte Blanche”. Segnala ligurianotizie.it

Recital di piano di Andrea Bacchetti "Carte Blanche" a Santa Margherita Ligure - Prosegue il fitto calendario di Santa Festival 2025, una rassegna distribuita sul territorio di Santa Margherita Ligure organizzata da Associazione Musicamica con la Direzione artistica di Giovanna ... Secondo genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Carte Blanche 224 Andrea