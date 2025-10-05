Carri di carnevale distrutti dalle fiamme | si segue la pista dolosa

Non si esclude la pista dolosa dietro l'incendio che ha ridotto in cenere i carri allegorici di Carnevale dell'associazione "Coriandoli Gricignanesi".L'incendio l'altra notte in via Boscariello. Sul posto i vigili del fuoco che hanno proceduto a spegnere il vaso incendio per poi procedere ai.

