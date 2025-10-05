Carrefour ha richiamato questo alimento non mangiatelo se lo avete in casa

Fate attenzione a questo particolare alimento che la Carrefour ha richiamato, ed evitate assolutamente di ingerirlo. Negli anni abbiamo visto diversi esempi relativi ad alimenti che in un modo o nell’altro possono diventare nocivi. Costantemente il Ministero della Salute avvisa i cittadini del nostro paese su problemi che possono avere alcuni elementi che per un. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Carrefour ha richiamato questo alimento, non mangiatelo se lo avete in casa

Rischio microbiologico, richiamata a scopo prudenziale curcuma in polvere a marchio Colfiorito. Coinvolti i supermercati Carrefour

Curcuma ritirata dai supermercati: ecco il marchio e i lotti - Salute a tavola Ultimo aggiornamento – 03 Ottobre, 2025 Perché Carrefour ha richiamato il prodotto Prodotto ritirato: cosa devono fare i consumatori Curcuma ritirata: attenzione a ...

Il richiamo delle vongole surgelate - I supermercati Decò hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di vongole del Pacifico sgusciate, cotte e surgelate a marchio Coralfish. Lo riporta ilfattoalimentare.it