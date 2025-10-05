Carrara, 5 ottobre 2025 – La Carrarese si sblocca e vince la prima in casa ma il tre a zero finale non deve far credere che sia stata una passeggiata. Partita subito effervescente con la Juve Stabia che si rende pericolosa al 6’ con Maistro che libero in area devia di testa ma non inquadra la porta. La Carrarese risponde un minuto dopo con un’incursione di Zuelli finalizzata da un tiro di Hasa deviato in corner. All’8’ Abiuso calcia in area e trova il braccio largo di Bellich. E’ rigore che lo specialista Schiavi trasforma battendo forte sotto la traversa. La Juve Stabia, comunque, è in partita ed al 13’ Bleve deve uscire sui piedi di Reale, entrato in area da sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese-Juve Stabia 3-0, prima vittoria azzurra allo stadio dei Marmi