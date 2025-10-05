Carrarese-Juve Stabia 3-0 prima vittoria azzurra allo stadio dei Marmi
Carrara, 5 ottobre 2025 – La Carrarese si sblocca e vince la prima in casa ma il tre a zero finale non deve far credere che sia stata una passeggiata. Partita subito effervescente con la Juve Stabia che si rende pericolosa al 6’ con Maistro che libero in area devia di testa ma non inquadra la porta. La Carrarese risponde un minuto dopo con un’incursione di Zuelli finalizzata da un tiro di Hasa deviato in corner. All’8’ Abiuso calcia in area e trova il braccio largo di Bellich. E’ rigore che lo specialista Schiavi trasforma battendo forte sotto la traversa. La Juve Stabia, comunque, è in partita ed al 13’ Bleve deve uscire sui piedi di Reale, entrato in area da sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: carrarese - juve
Carrarese Suggestione Ruggeri per la difesa. Il centrale corteggiato anche dalla Juve Stabia
Carrarese vs Juve Stabia, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
40’ Ammonito Bouah Carrarese-Juve Stabia 1-0 | #forzajuvestabia #CARJAT? - X Vai su X
Le Vespe imbattute sfidano gli Azzurri in cerca di continuità. Chi vincerà la battaglia tattica del "Dei Marmi"? #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #calcio #SerieBKT #Carrarese #presentazione - facebook.com Vai su Facebook
Carrarese-Juve Stabia 3-0, prima vittoria azzurra allo stadio dei Marmi - Carrara, 5 ottobre 2025 – La Carrarese si sblocca e vince la prima in casa ma il tre a zero finale non deve far credere che sia stata una passeggiata. Segnala sport.quotidiano.net
Serie B, primo stop per la Juve Stabia: tris Carrarese, gol e assist di Hasa - Si chiude il quadro delle gare valide per la settima giornata del torneo cadetto: quattro match in programma, risultati e marcatori ... Secondo corrieredellosport.it