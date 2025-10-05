Carrarese Giovani all’esame Capannori Fivizzanese Voglia di riscatto col Porcari

Due giornate sono davvero poche e non sembrano voler dire qualcosa. Infatti, il divario tra la coppia di testa Capezzano (6 punti) e Folgor Marlia (6) e le inseguitrici Carrarese Giovani, Atletico Lucca e Torrelaghese (4 punti) è di due lunghezze, tre su un gruppone che comprende l’altra lunigianese Fivizzanese, si può ben dire che il campionato di Prima categoria non sta dando delle indicazioni ben precise. La Carrarese Giovani, con il 5-0 rifilato al Pieve Fosciana ha rimesso in moto entusiasmi e alle 15,30 in casa del Capannori porta dentro la voglia matta di continuare a stupire ancora. "Ci aspetta una trasferta molto molto delicata sia dal punto di vista tecnico che di tipologia di partita – sostiene alla vigilia mister Incerti –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

