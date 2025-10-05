Carpi - Perugia probabili formazioni | Biancorossi alla ricerca del riscatto

È vero, i punti in palio stasera (inizio 17.30) sono sempre e solo tre, ma Carpi-Perugia in arrivo vale qualcosa in più per entrambe. Emiliani ed umbri, diversi in tutto, budget, organico, "filosofia" e blasone, sono accomunati da due sconfitte di fila che mettono un po' di pepe in più ad una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it