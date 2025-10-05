Carpi-Perugia 2-0 quinta sconfitta consecutiva per gli umbri
Carpi (Modena), 5 ottobre 2025 – In casa Perugia è crisi profonda e non paga nemmeno la scelta di Braglia di puntare sui giovani. Sul campo del Carpi arriva la quinta sconfitta consecutiva. Il Carpi passa agevolmente contro un Perugia in piena crisi. Decidono la sfida due gol di Rossini e Casarini, gli emiliani vincono con il minimo sforzo. Il Perugia nel primo tempo delude sotto tutti i punti di vista, nella ripresa, sotto di due gol prova a rialzare un po’ la testa con Montevago, Matos e con Kanoute, l’unico apparso in grado di dare fastidio all’avversario. Ma la rimonta non si concretizza. Il tabellino Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (1’st Rigo), Figoli (31’st Lombardi), Rosetti (14’st Pietra), Cecotti; Cortesi (14’st Stanzani), Casarini (37’st Forte); Sall. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
