carpi il perugia in crisi una trappola al cabassi

di Davide Setti CARPI La vittoria che in casa manca da 7 mesi (7 marzo con la Vis Pesaro) il Carpi proverà a prendersela oggi alle 17,30 contro il Perugia, corazzata del girone per nomi e ambizioni che è partita col freno a mano e dopo 7 giornate (3 punti e 4 ko di fila) sarebbe ultima senza la penalizzazione del Rimini. Una vera e propria trappola per i biancorossi, che vogliono cancellare i due ko di fila. "Ci sono in palio punti già importanti – spiega mister Stefano Cassani – e penso che sarà una gara un po’ nervosa, in cui vincerà chi saprà gestire le folate dell’avversario. Veniamo da due ko, ma con ottime prestazioni contro le due capolista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

