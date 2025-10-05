Caro ’vecchio’ Casalone Quest’anno sono cento di vita | Era come una casa per me

GROSSETO Caro vecchio ippodromo del Casalone, buon compleanno. Scusa per il ’vecchio’ ma cento anni son tanti. In un lontano 1925 venivi inaugurato. Quante ne saranno passate in cento anni, quante storie ci saranno dietro alle porte di quei duecento box. Però, la storia del Casalone abbiamo deciso di farla raccontare a chi davvero lo ha vissuto, raccogliendo preziose testimonianze, di un posto che fu. "L’ ippodromo del Casalone nasce da una donazione di terreni - racconta Tebaldo Furi, fantino ed allenatore - perché sembra che prima facessero le corse nel parco di Barbanella. Nel 1976 c’erano 3 miliardi di lire come montepremi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

