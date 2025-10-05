Carmen Di Pietro come non l’avete mai vista | via la maschera mostra il dolore e la depressione sfiorata

Carmen Di Pietro racconta i momenti più dolorosi della sua vita accanto a Sandro Paternostro: il conflitto con i figli del giornalista e la depressione sfiorata. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Carmen Di Pietro patrimonio: a quanto ammonta la pensione del marito Sandro Paternostro? Dietro la maschera ironica e leggera che l’ha resa popolare, Carmen Di Pietro nasconde un dolore profondo. Nel salotto di La Vita in Diretta, la showgirl ha ripercorso i momenti più difficili vissuti al fianco del grande amore della sua vita, Sandro Paternostro. Con voce rotta dall’emozione, ha parlato delle incomprensioni con i figli del giornalista e di un periodo in cui la sofferenza la portò a sfiorare la depressione. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Carmen Di Pietro come non l’avete mai vista: via la maschera, mostra il dolore e la depressione sfiorata

In questa notizia si parla di: carmen - pietro

Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti annuncia il cast: torna Carmen Di Pietro

Tale e Quale 2025, Fiordelisi e Carmen Di Pietro bis: cast tra sorprese, specialisti di talent e reality

Tale e Quale Show 2025, svelato il cast ufficiale: da Antonella Fiordelisi a Carmen di Pietro

Tale e Quale Show, pagelle: Samuele Cavallo vince (8), Carmen Di Pietro stupisce (9), Antonella Fiordelisi delude (5) - facebook.com Vai su Facebook

Carmen Di Pietro canta “T’appartengo” di Ambra Angiolini. No, non è la Rai #TaleEQualeShow - X Vai su X

Carmen Di Pietro a Belve: «Paternostro? Non mi sono risposata per non perdere la pensione. Con Maradona ci fu una storia. La protesi scoppiata? Tutto vero» - Carmen Di Pietro insieme a Valeria Golino e Gianmarco Tamberi sono state le ultime belve intevistate da Francesca Fagnani nel suo programma televisivo. Segnala ilmessaggero.it

Carmen Di Pietro, scintille con Francesca Fagnani a Belve: «Non si è mai risposata per non perdere la reversibilità di Paternostro?» - Tra gli ospiti della seconda puntata di Belve, il programma di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, c'è Carmen Di Pietro, protagonista di un'intervista effervescente che svela un lato mai ... Da ilmessaggero.it