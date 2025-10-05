Carlo Verdone diventa dottore a Bari
AGI - Il camice bianco, per Carlo Verdone, non è mai stato solo un costume di scena. In occasione del congresso della Società Italiana di Chirurgia (SIC), il regista e attore romano ha ricevuto a Bari la laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia "per il suo contributo alla divulgazione scientifica attraverso il cinema ". La laurea honoris causa a Bari. A conferirgliela è stato il rettore dell'Università di Bari "Aldo Moro", Roberto Belotti, nel corso di una cerimonia gremita di medici, studenti e appassionati di cinema. Del resto, il rapporto di Verdone con la medicina attraversa gran parte della sua filmografia: dal pediatra Goffredo Liguori di ' Manuale d'amore' al dentista Giulio Cesare Carminati di ' Italians', fino al professor Umberto Gastaldi, chirurgo protagonista di ' Si vive una volta sola'. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: carlo - verdone
Carlo Verdone: “Al debutto alla regia non sbagliai nulla, ma la sera prima pensai che il film fosse saltato”
Carlo Verdone chiude l'Arena di Tor Bella Monaca con "Borotalco"
Carlo Verdone e la ferita del primo amore: “Non l’ho mai baciata, fu un grande dolore”
Il regista Carlo Verdone riceve a Bari la Laurea ad honorem in medicina e chirurgia. Noto il suo interesse per tutto ciò che riguarda sintomi e farmaci. "Ma agli amici dico sempre di sentire il loro medico..." - X Vai su X
A Carlo Verdone la laurea in Medicina. La cerimonia a Bari - facebook.com Vai su Facebook
A Carlo Verdone la laurea Honoris Causa in medicina e chirurgia dall'Università di Bari - Alle ore 18 al teatro Petruzzelli, con l'inaugurazione del 127º Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Carlo Verdone chiude la sua "Vita da Carlo": la stagione finale dal 28 novembre su Paramount+ - La serie sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma mentre nel frattempo l’attore e regista è già sul set del suo prossimo film. Scrive rtl.it