carlo verdone diventa dottore a bari

AGI - Il camice bianco, per Carlo Verdone, non è mai stato solo un costume di scena. In occasione del congresso della Società Italiana di Chirurgia (SIC), il regista e attore romano ha ricevuto a Bari la laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia "per il suo contributo alla divulgazione scientifica attraverso il cinema ". La laurea honoris causa a Bari. A conferirgliela è stato il rettore dell'Università di Bari "Aldo Moro", Roberto Belotti, nel corso di una cerimonia gremita di medici, studenti e appassionati di cinema. Del resto, il rapporto di Verdone con la medicina attraversa gran parte della sua filmografia: dal pediatra Goffredo Liguori di ' Manuale d'amore' al dentista Giulio Cesare Carminati di ' Italians', fino al professor Umberto Gastaldi, chirurgo protagonista di ' Si vive una volta sola'. 🔗 Leggi su Agi.it

