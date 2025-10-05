Carlo Verdone diventa dottore a Bari

AGI - Il  camice bianco, per  Carlo Verdone, non è mai stato solo un  costume di scena. In occasione del  congresso della Società Italiana di Chirurgia (SIC), il  regista e attore romano  ha ricevuto a Bari la laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia  "per il suo  contributo alla divulgazione scientifica  attraverso il  cinema ". La laurea honoris causa a Bari. A conferirgliela è stato il  rettore dell'Università di Bari "Aldo Moro",  Roberto Belotti, nel corso di una cerimonia gremita di  medici,  studenti  e  appassionati di cinema. Del resto, il  rapporto di Verdone con la medicina  attraversa gran parte della sua  filmografia: dal  pediatra Goffredo Liguori  di ' Manuale d'amore'  al  dentista Giulio Cesare Carminati  di ' Italians', fino al  professor Umberto Gastaldi,  chirurgo  protagonista di ' Si vive una volta sola'. 🔗 Leggi su Agi.it

