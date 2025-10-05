Carlo Verdone a Bari incontro con il sindaco a Palazzo di Città | manna di San Nicola in dono per l' artista
Questa mattina il Sindaco di Bari Vito Leccese ha ricevuto a Palazzo della Città l’attore e regista Carlo Verdone, che nel pomeriggio riceverà la laurea honoris causa in Medicina alle 18 al Teatro Petruzzelli.All'incontro erano presenti anche il rettore di Uniba Roberto Belotti, Mario Testini. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: carlo - verdone
Carlo Verdone: “Al debutto alla regia non sbagliai nulla, ma la sera prima pensai che il film fosse saltato”
Carlo Verdone chiude l'Arena di Tor Bella Monaca con "Borotalco"
Carlo Verdone e la ferita del primo amore: “Non l’ho mai baciata, fu un grande dolore”
A Carlo Verdone la laurea Honoris Causa in medicina e chirurgia dall'Università di Bari - X Vai su X
A Carlo Verdone la laurea in Medicina. La cerimonia a Bari - facebook.com Vai su Facebook
A Carlo Verdone la laurea Honoris Causa in medicina e chirurgia dall'Università di Bari - Alle ore 18 al teatro Petruzzelli, con l'inaugurazione del 127º Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Verdone, laurea ad honorem a Bari: «Io medico? Premiato l'impegno» - Dietro i tic, le nevrosi e le ansie dei suoi personaggi più celebri da Furio alle inquietudini cosmiche di Magda, dai timori legati alle ipocondrie quotidiane ai sospetti ossessivi ... Si legge su msn.com