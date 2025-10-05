Carlo Verdone a Bari incontro con il sindaco a Palazzo di Città | manna di San Nicola in dono per l' artista

Questa mattina il Sindaco di Bari Vito Leccese ha ricevuto a Palazzo della Città l’attore e regista Carlo Verdone, che nel pomeriggio riceverà la laurea honoris causa in Medicina alle 18 al Teatro Petruzzelli.All'incontro erano presenti anche il rettore di Uniba Roberto Belotti, Mario Testini. 🔗 Leggi su Baritoday.it

