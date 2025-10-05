Carlo Motta chi è l’ex fidanzato di Helena Prestes e perché è finita

Il grande pubblico aveva scoperto la relazione tra Helena Prestes e Carlo Motta a L’Isola dei Famosi. Lui era stato presente in studio in svariate occasioni, sostenendola a più non posso. Il loro amore ha però raggiunto il capolinea. Carlo Motta e Helena Prestes hanno vissuto inizialmente la relazione in segreto ufficializzando il rapporto durante la partecipazione di lei al reality grazie ad una sorpresa organizzata da Carlo Motta e dalla produzione del reality. Una storia che, per Helena, è stata importante e che è finita lasciando un vuoto nel cuore della modella brasiliana che, oggi, ha ritrovato l’amore con Javier Martinez all’interno della casa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

