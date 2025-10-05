Carlo Motta chi è l’ex fidanzato di Helena Prestes e perché è finita
Il grande pubblico aveva scoperto la relazione tra Helena Prestes e Carlo Motta a L’Isola dei Famosi. Lui era stato presente in studio in svariate occasioni, sostenendola a più non posso. Il loro amore ha però raggiunto il capolinea. Carlo Motta e Helena Prestes hanno vissuto inizialmente la relazione in segreto ufficializzando il rapporto durante la partecipazione di lei al reality grazie ad una sorpresa organizzata da Carlo Motta e dalla produzione del reality. Una storia che, per Helena, è stata importante e che è finita lasciando un vuoto nel cuore della modella brasiliana che, oggi, ha ritrovato l’amore con Javier Martinez all’interno della casa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: carlo - motta
Carlo Motta è di nuovo in sella . In bicicletta tra Cile e Bolivia: "Promuoverò progetti solidali"
Da Saronno in America Latina in bici, Carlo Motta consegna la bici all’Ong Moe - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Motta, colpito da un tumore al seno: «Ma sono un uomo e non posso partecipare alla Treviso in Rosa» - Carlo Motta, 63enne di Paese ed ex portinaio del San Camillo, avrebbe tentato di ... Come scrive ilgazzettino.it