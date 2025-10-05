Carcere di Padova al via le stanze dell’amore Ma tra dubbi e polemiche resta l’ombra di un sistema che fatica a garantire la sicurezza

Laprimapagina.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 6 ottobre, nel carcere Due Palazzi di Padova, apriranno le cosiddette “stanze dellamore”, spazi dedicati agli incontri intimi tra detenuti e i loro partner. Una decisione che nasce da una sentenza della Corte Costituzionale – la quale ha dichiarato illegittimo il divieto di colloqui senza controllo visivo – ma che solleva più di una perplessità sul piano pratico, etico e organizzativo. Le stanze, collocate nei pressi dei locali destinati ai colloqui, saranno arredate con un letto, un televisore e un bagno adiacente. La porta, però, non potrà essere chiusa dall’interno. Gli incontri dureranno due ore e mezza, in un ambiente pensato per “ricreare un contesto domestico”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

carcere di padova al via le stanze dell8217amore ma tra dubbi e polemiche resta l8217ombra di un sistema che fatica a garantire la sicurezza

© Laprimapagina.it - Carcere di Padova, al via le “stanze dell’amore”. Ma tra dubbi e polemiche resta l’ombra di un sistema che fatica a garantire la sicurezza

In questa notizia si parla di: carcere - padova

Carcere di Padova, la rivoluzione sessuale (e affettiva): via alle stanze dell?amore per i detenuti e le loro mogli

Carcere Padova, al via le ‘stanze dell’amore’ per i detenuti

Al carcere Due Palazzi di Padova aprono le stanze dell’amore, le prime in tutta Italia

carcere padova via stanzeAl via le “stanze dell’amore” nel carcere di Padova: via libera al sesso tra detenuti e partner - Padova, partono le “stanze dell’amore” nel carcere Due Palazzi: incontri intimi tra detenuti e partner nel rispetto della privacy e della legge. statoquotidiano.it scrive

carcere padova via stanzeCarcere di Padova, la rivoluzione sessuale (e affettiva): via alle stanze dell’amore per i detenuti e le loro mogli - Rivoluzione sessuale (e affettiva) al Due Palazzi: le stanze dell’amore del carcere di Padova sono pronte. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Carcere Padova Via Stanze