Carcere a luci rosse | trovata la stanza degli incontri
Il progetto va avanti e dopo alcune situazioni che si sono rivelate positive è diventato ufficiale anche all’interno di altri penitenziari Dal sovraffollamento delle carceri ad una stanza interamente dedicata ai detenuti che incontrano le rispettive compagne. E’ una nuova iniziativa che sta vedendo la lice sempre più spesso all’interno delle carceri italiane. (Ansa Foto) Cityrumors.it I problemi all’interno dei penitenziari italiani per non parlare della burocrazia decisionale e politica che c’è attorno ad essi sono davvero tanti anzi, troppi e difficili da risolvere sia dal punto di vista logistico e strutturale ma anche e soprattutto psicologico e ambientale, ma almeno ci sono iniziative che rompono la monotonia e si tenta di dare qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
