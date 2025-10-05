Carcere a luci rosse | trovata la stanza degli incontri

Cityrumors.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto va avanti e dopo alcune situazioni che si sono rivelate positive è diventato ufficiale anche all’interno di altri penitenziari Dal sovraffollamento delle carceri ad una stanza interamente dedicata ai detenuti che incontrano le rispettive compagne. E’ una nuova iniziativa che sta vedendo la lice sempre più spesso all’interno delle carceri italiane. (Ansa Foto) Cityrumors.it I problemi all’interno dei penitenziari italiani per non parlare della burocrazia decisionale e politica che c’è attorno ad essi sono davvero tanti anzi, troppi e difficili da risolvere sia dal punto di vista logistico e strutturale ma anche e soprattutto psicologico e ambientale, ma almeno ci sono iniziative che rompono la monotonia e si tenta di dare qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

carcere a luci rosse trovata la stanza degli incontri

© Cityrumors.it - Carcere a luci rosse: trovata la stanza degli incontri

In questa notizia si parla di: carcere - luci

Ucciso e dato alle fiamme per un video a luci rosse: in carcere moglie, marito e un amico - Hayati Aroyo, 62 anni, era cognato del boss della mafia turca Huseyin Sarai, ucciso a Crotone il 31 gennaio 2005 proprio mentre lui stesso era al volante dell'auto. Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Carcere Luci Rosse Trovata