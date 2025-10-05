"E’ stata una bella esperienza, al servizio dello Stato e dei cittadini. Dispiaciuto? Certo, un po’, ho indossato la divisa quando avevo 17 anni e oggi, a 60, la porto per l’ultima volta". Occhi lucidi di emozione, ma anche orgoglio e soddisfazione per un percorso lavorativo fatto di tanti momenti da ricordare. Il maresciallo Sandro Niccolini, luogotenente carica speciale dei Carabinieri e Cavaliere, ha prestato l’ultimo giorno di servizio e ora se ne va in pensione. Era entrato nell’Arma il 15 giugno 1983 e oggi arriva il congedo dopo 42 anni e 5 mesi. Di questi, gli ultimi 26 a San Quirico d’Orcia, dove era arrivato il 10 ottobre 1999. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carabinieri, Niccolini va in pensione. Il saluto riconoscente di San Quirico