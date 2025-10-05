Carabinieri Niccolini va in pensione Il saluto riconoscente di San Quirico
"E’ stata una bella esperienza, al servizio dello Stato e dei cittadini. Dispiaciuto? Certo, un po’, ho indossato la divisa quando avevo 17 anni e oggi, a 60, la porto per l’ultima volta". Occhi lucidi di emozione, ma anche orgoglio e soddisfazione per un percorso lavorativo fatto di tanti momenti da ricordare. Il maresciallo Sandro Niccolini, luogotenente carica speciale dei Carabinieri e Cavaliere, ha prestato l’ultimo giorno di servizio e ora se ne va in pensione. Era entrato nell’Arma il 15 giugno 1983 e oggi arriva il congedo dopo 42 anni e 5 mesi. Di questi, gli ultimi 26 a San Quirico d’Orcia, dove era arrivato il 10 ottobre 1999. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: carabinieri - niccolini
La cerimonia si terrà sabato 4 ottobre, a Palazzo Chigi, Salone Alessandro Magno, per un saluto da parte di tutta la cittadinanza al maresciallo Niccolini dopo oltre quaranta anni di servizio per l’Arma dei Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Carabinieri, Niccolini va in pensione. Il saluto riconoscente di San Quirico - "Ti ho stimato in tanti momenti di preoccupazione per la gente in 26 anni dedicati alle persone di San Quirico", le parole del parroco don Pier Luigi Colleoni. Riporta lanazione.it
San Quirico d’Orcia saluta il congedo del maresciallo dei Carabinieri Sandro Niccolini - Il Comune di San Quirico d’Orcia saluterà ufficialmente il congedo di Sandro Niccolini, luogotenente carica speciale dei 42 anni di servizio, di cui 26 nella cittadina valdorciana ... Come scrive ilcittadinoonline.it