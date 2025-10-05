Carabinieri Niccolini va in pensione Il saluto riconoscente di San Quirico

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"E’ stata una bella esperienza, al servizio dello Stato e dei cittadini. Dispiaciuto? Certo, un po’, ho indossato la divisa quando avevo 17 anni e oggi, a 60, la porto per l’ultima volta". Occhi lucidi di emozione, ma anche orgoglio e soddisfazione per un percorso lavorativo fatto di tanti momenti da ricordare. Il maresciallo Sandro Niccolini, luogotenente carica speciale dei Carabinieri e Cavaliere, ha prestato l’ultimo giorno di servizio e ora se ne va in pensione. Era entrato nell’Arma il 15 giugno 1983 e oggi arriva il congedo dopo 42 anni e 5 mesi. Di questi, gli ultimi 26 a San Quirico d’Orcia, dove era arrivato il 10 ottobre 1999. 🔗 Leggi su Lanazione.it

carabinieri niccolini va in pensione il saluto riconoscente di san quirico

© Lanazione.it - Carabinieri, Niccolini va in pensione. Il saluto riconoscente di San Quirico

In questa notizia si parla di: carabinieri - niccolini

carabinieri niccolini pensione salutoCarabinieri, Niccolini va in pensione. Il saluto riconoscente di San Quirico - "Ti ho stimato in tanti momenti di preoccupazione per la gente in 26 anni dedicati alle persone di San Quirico", le parole del parroco don Pier Luigi Colleoni. Riporta lanazione.it

carabinieri niccolini pensione salutoSan Quirico d’Orcia saluta il congedo del maresciallo dei Carabinieri Sandro Niccolini - Il Comune di San Quirico d’Orcia saluterà ufficialmente il congedo di Sandro Niccolini, luogotenente carica speciale dei 42 anni di servizio, di cui 26 nella cittadina valdorciana ... Come scrive ilcittadinoonline.it

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Niccolini Pensione Saluto