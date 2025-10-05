Carabinieri in congedo si riuniscono dopo anni la cerimonia nella caserma di corso Vittorio Emanuele
Si è svolto questa mattina (5 ottobre) a Comando della Legione Carabinieri “Sicilia” il 9° raduno del 31° Corso allievi sottufficiali dell’Arma, un appuntamento che ha visto riunirsi i militari in congedo che hanno condiviso anni di servizio, esperienze e valori. A fare gli onori di casa è stato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
I carabinieri salutano il brigadiere Pietro Monaco che va in pensione dopo 39 anni di servizio - Nei giorni scorsi si è svolta una breve cerimonia per salutare il Brigadiere Pietro Monaco che, per raggiunti limiti di età, ha lasciato il servizio dopo 39 anni di attività. Secondo ilmessaggero.it
Cautano. Oggi i funerali dell'ex carabiniere Franco Vetrone morto dopo una caduta in scooter - 30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie di Cautano i funerali di Franco Vetrone, 65 anni, brigadiere dei carabinieri in congedo, morto il giorno ... Secondo ilmattino.it