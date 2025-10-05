Capra Team a segno | Grande emozione

Buona la prima, in tutti i sensi. La prima di campionato ma soprattutto l’esordio assoluto nella Serie B di basket femminile. Il Capra Team ha battuto 60-52 Magik Rosa Parma, coronando ancora di più il percorso intrapreso nel 2012, anno in cui fu fondata la società. La vittoria della Serie C dell’anno scorso ha permesso alla squadra di giocare per la prima volta in B, un traguardo che il presidente Alberto Maioli definisce "un punto di partenza e non di arrivo". La vittoria di venerdì sera è stata seguita dalla presentazione della squadra avvenuta ieri mattina in Comune, alla presenza del sindaco con delega allo Sport Alessandro Barattoni: "Tutta la città deve sapere di questa esperienza, l’ambiente sugli spalti è felice e questo fa bene al territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

