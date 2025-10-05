Capodanno alla Terrazza Mascagni festa a partire dalle 22 | il programma e gli ospiti

Una notte di festa, musica e allegria, che prenderà il via dalle 22 del 31 dicembre 2025 e accoglierà il nuovo anno, il 2026. Cornice splendida, tradizionale e suggestiva la Terrazza Mascagni. Il Capodanno di Livorno scalda i motori. Organizzato da Fondazione LEM per conto del Comune con una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: capodanno - terrazza

Capodanno alla Terrazza Mascagni, festa a partire dalle 22: il programma e gli ospiti

Capodanno a Firenze ? Vivi una notte indimenticabile alla Terrazza Rodo, con il nostro esclusivo menu di Capodanno, pensato per sorprenderti e farti brindare al nuovo anno nel cuore di Firenze! ? Posti limitati! Prenota subito il tuo tavolo e regalat Vai su Facebook

Fondazione Lem presenta l’evento 2025 de Capodanno alla Terrazza Mascagni. Musica Live e DJ set - Simonelli, l’energia di Nicola Mei e le selezioni in console del DJ Mirco Vannini ... Riporta msn.com

Gualtieri: concerto Capodanno grande festa popolare per Roma - Tantissimi romani, romane e turisti hanno dato vita e calore a quella che è stata una grande festa popolare per ... Segnala ansa.it