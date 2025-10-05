Capezzone un libro-verità su Trump e Musk | Donald non piacerebbe a sinistra neanche se appoggiasse Schlein

«Donald Trump non piacerebbe a sinistra nemmeno se scrivesse “Vota e fai votare Elly Schlein” sul suo profilo X». A dirlo non è un alto funzionario della Casa Bianca in via confidenziale, ma un volto noto del giornalismo e della politica italiana, Daniele Capezzone, oggi direttore di Libero e autore del libro «Trumpisti o Muskisti, comunque fascisti»: in un’intervista al Secolo d’Italia parla del modo in cui la sinistra tende a demonizzare il “nemico”, dipingendolo sempre e comunque come anti-democratico o “fascista”. Capezzone è un amante della politica, non disdegna, anzi, ama il confronto anche duro e sincero, del resto si è laureato alla Libera Università della polemica “Marco Pannella”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Capezzone, un libro-verità su Trump e Musk: “Donald non piacerebbe a sinistra neanche se appoggiasse Schlein”

Capezzone svela le ipocrisie di chi a sinistra è solo anti Trump - Se fossimo dottori in medicina, magari medici di base, e uno degli alfieri del progressismo nostrano ci portasse in studio quel paziente gravemente malato che è la Sinistra e ci chiedesse una cura ... Lo riporta ilgiornale.it

