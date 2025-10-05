Capezzone e Telese | scontro e insulti in diretta sulla Flotilla Poi continuano sui social

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lite in tv tra politica e accuse reciproche. Un acceso scontro in diretta si è verificato durante la trasmissione Omnibus su La7 tra Daniele Capezzone e Luca Telese, con al centro il tema della Flotilla. La tensione è aumentata quando Capezzone ha rivolto domande all’europarlamentare Benedetta Scuderi, collegata da remoto con lo studio. Le accuse di Capezzone a Scuderi. Scuderi era tra i quattro parlamentari che hanno partecipato alla missione e sono tornati in anticipo di 24 ore rispetto ad altri 26 attivisti espulsi da Israele. In carcere restano ancora 15 partecipanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

