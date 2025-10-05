Capello gioca Juve Milan | Partita complicata per i bianconeri mi aspetto una gara di questo tipo Poi parla di Thuram e Modric

Capello, l’analisi del big match: i rossoneri sono favoriti grazie a una mediana superiore, i bianconeri soffrono l’assenza di Thuram. Una sentenza tattica, un verdetto che non lascia spazio a interpretazioni. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato la super sfida di questa sera tra Juventus e Milan, individuando nel centrocampo la chiave che deciderà la partita. E, secondo l’ex tecnico, è proprio lì che i rossoneri di Massimiliano Allegri sono nettamente superiori. Capello: il duello a centrocampo. L’analisi di “Don Fabio” parte da una promozione totale per la mediana del Milan, un reparto trasformato dal lavoro di Allegri e dal talento dei suoi interpreti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capello “gioca” Juve Milan: «Partita complicata per i bianconeri, mi aspetto una gara di questo tipo». Poi parla di Thuram e Modric

In questa notizia si parla di: capello - gioca

Fabio Capello non le manda a dire a Kevin De Bruyne: "Chi passeggia va fuori, non gioca" - facebook.com Vai su Facebook

Capello: "Mi aspettavo Frattesi stasera, non gioca mai" Condò: "C'è sempre qualcuno che gli passa davanti" Di Canio: "Nel centrocampo dell'Inter sono tutti tecnicamente raffinati, Frattesi non ha quella raffinatezza, è uno di inserimento" - X Vai su X

Capello: "Pulisic ha una dote che la Juve potrebbe soffrire davvero molto" - Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha scritto in vista della gara di stasera a Torino tra i bianconeri di Tudor e i rossoneri di ... milannews.it scrive

Capello: "Vi spiego Juve-Milan. reparto per reparto. La chiave per Tudor è a destra...” - Il grande doppio ex della panchina: "Juve, McKennie in fase offensiva non vale Thuram. Da msn.com