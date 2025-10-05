Caos a Omnibus Telese abbandona lo studio dopo un pesante scontro con Capezzone

Acceso scontro negli studi di La7. Protagonisti Daniele Capezzone e Luca Telese durante la puntata di questa mattina di Omnibus. A far scoppiare la miccia, le parole dell’europarlamentare AVS Benedetta Scuderi, ritornata in Italia dopo aver preso parte alla missione della Global Sumud Flotilla. Dopo le parole di Daniele Capezzone contro la partecipazione dei politici a questa iniziativa, è intervenuto Telese: Di fronte al propagandista delle bugie, io, con molto rispetto per la conduttrice. ha detto il conduttore di In Onda alzandosi, stringendo la mano a Gaia Tortora e imbracciando il giornale pronto ad andarsene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Caos a Omnibus, Telese abbandona lo studio dopo un pesante scontro con Capezzone

In questa notizia si parla di: caos - omnibus

