Caos a La7 | Telese perde la testa sulla Flotilla Capezzone vince per abbandono dell’avversario video

Caos totale a Omnibus: il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone respinge al mittente le offese di Luca Telese ribattendo colpo su colpo agli insulti e giornali volanti, lanciati dal conduttore de La7, ospite per l’occasione della trasmissione di Gaia Tortora. La cronaca è quella di un incontro di wrestling verbale che ha fatto impallidire dei tempi delle risse in tv tra Mughini e Sgarbi. “Sei un poveretto.”, sibila Luca Telese nei confronti di Capezzone, alzandosi addirittura dalla sua sedia avvicinandosi dall’altro lato del tavolo, dove è seduto il direttore editoriale di Libero. Telese gli mostra un articolo di giornale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caos a La7: Telese perde la testa sulla Flotilla, Capezzone vince per abbandono dell’avversario (video)

Caos a Omnibus, Telese abbandona lo studio dopo un pesante scontro con Capezzone

Caos totale a Omnibus: Capezzone e Telese si affrontano in una battaglia di insulti e giornali volanti, Telese fugge dallo studio! #5ottobre #omnibusla7 #Capezzone #Telese @Capezzone @lucatelese Grazie del video a Davide Scifo @strange_days_82 - X Vai su X

Il mio intervento integrale a Telese Terme, alla festa di Forza Italia #Libertà, dove ho ribadito il nostro impegno per un’Europa più forte. Come vicesegretario e responsabile Esteri, credo che il PPE debba guidare un cambiamento politico atteso da troppo te - facebook.com Vai su Facebook

Luca Telese e Daniele Capezzone, scontro in tv: «Stai a cuccia», «Fascista rosso, vai con Hamas». Cosa è successo - Scontro durissimo in diretta a Omnibus su La7 tra Luca Telese, giornalista e conduttore di InOnda, e Daniele Capezzone, ex deputato e attualmente direttore editoriale di Libero. Si legge su leggo.it

Capezzone-Telese, lite in tv sulla Flotilla tra "buffone" e "fascista" - Video - Capezzone pone domande all'europarlamentare Scuderi, poi la lite con Telese che lascia lo studio di Omnibus Scontro in diretta in tv, a Omnibus su La7, tra Daniele Capezzone e Luca Telese. Segnala msn.com