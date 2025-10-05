In corrispondenza del cantiere riguardante la riqualificazione di palazzo Roverella, in centro storico, si procede con il completamento delle operazioni di smontaggio del ponteggio installato sui prospetti dello storico stabile, affacciati sulle vie Contrada Dandini e Strinati. Le operazioni avranno inizio nella mattina di domani. Nello specifico, con lo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni e la massima sicurezza per operatori e cittadini, entreranno in vigore un divieto di transito veicolare e ciclabile in via Contrada Dandini, per l’intera estensione (eccetto mezzi di soccorso e di cantiere), in vicolo Madonna del Parto, per l’intera estensione (eccetto mezzi di soccorso e di cantiere), un divieto di transito pedonale in via Contrada Dandini, per l’intera estensione (eccetto residenti), in vicolo Madonna del Parto, per l’intera estensione (eccetto residenti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantiere a palazzo Roverella, si smonta il ponteggio