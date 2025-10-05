Cantiano Fiera Cavalli la manifestazione che raggruppa la 46° Mostra Mercato regionale del Cavallo e la 39° Rassegna del Cavallo del Catria che si terrà a Chiaserna di Cantiano rispettivamente nei giorni 12 e il 19 ottobre ha presentato ieri in occasione della giornata Internazionale degli animali il suo ricco programma. L’evento che si terrà all’aperto, unico a livello nazionale, vedrà caroselli equestri, mostre, esibizioni, mercatini, incontri, spettacoli, ristorazione e altri: tanti appuntamenti per conoscere e apprezzare il Cavallo del Catria, unica razza equina marchigiana. "Cantiano Fiera Cavalli – ha spiegato il sindaco Alessandro Piccini - è cresciuta moltissimo in termini di contenuti, partecipazione e impatto con effetti assolutamente positivi ed è diventata parte integrante e consolidata della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Cantiano Fiera Cavalli’ decolla tra mille novità