Canottieri Milano in festa Una storia lunga 135 anni | Sogniamo un’altra piscina e un nuovo polo di basket

Un compleanno ultracentenario merita una festa in grande: come quella della Canottieri Milano che venerdì ha soffiato su 135 candeline nella sua storica sede affacciata sul Naviglio Grande. "Oggi celebriamo 135 anni di storia che si intrecciano con quella di Milano", ha sottolineato il presidente del centro polisportivo, Stefano Rossi. "Canottieri Milano è la casa di chi ama lo sport, dove inclusione, sostenibilità e spirito olimpico si trasformano in esperienze quotidiane di socialità e crescita". Dopo l’inaugurazione della piscina olimpionica rinnovata, "il nostro sogno è dotare la società di una seconda piscina e di un nuovo palazzetto per il basket" per accontentare sempre più persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
NUOTO ACQUE LIBERE - 20-21 Settembre 2025 - Peschiera del Garda (VR) Hic Sunt Leones - Italian Open Water Tour 25 Canottieri Milano protagonista anche a Peschiera del Garda! Nella tappa di Peschiera del Garda dell’Italian Open Water Tour – T - facebook.com Vai su Facebook
Piscina rinnovata e mostra fotografica per festeggiare i primi 135 anni della Canottieri Milano #NordMilano24 #appuntamenti #festeggiamenti #135anni #canottierimilano #piscinarinnovata #mostrafotografica #sport #breakingnews - X Vai su X
