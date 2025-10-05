Cani e umani | in fiera s’impara a vivere insieme
Fortunati In questo fine settimana torna a Milano Quattrozampeinfiera 2025, al Parco Esposizioni Novegro di Segrate. La fiera aperta oggi dalle 10 alle 19, è un evento con tante attività pensate per le famiglie, gli appassionati e i professionisti del settore, un appuntamento dedicato a chi vive con i propri animali in modo responsabile e sostenibile. Oggi si svolgeranno le Ugopiadi, raduno nazionale dedicato ai carlini che dal 2004 ha saputo unire comunità, ironia e amore per i cani: ad animare la giornata ci saranno sfilate in maschera, piccole gare e consulenze veterinarie. Ma la principale novità di questa tredicesima edizione di Quattrozampeinfiera è #UsatoPet, un’iniziativa di economia circolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cani - umani
I cani giudicano gli esseri umani? Ecco come stanno davvero le cose: il nuovo studio
I cani potrebbero sopravvivere senza gli umani?
“Ogni tanto i cani in sala bisticciano ma non abbiamo mai dovuto dividerli. È già abbastanza avere a che fare con gli umani”: è boom di cinema dog friendly
Come molti cani, Winnie è un cane dolce con gli esseri umani, che ama le passeggiate, i giochi e il tempo tranquillo in famiglia - facebook.com Vai su Facebook
I cani giudicano gli esseri umani? Ecco come stanno davvero le cose: il nuovo studio - Gli amanti di Fido ritengono che se un cane si avvicina a una persona probabilmente è perchè la considerano ... Da ilfattoquotidiano.it
I cani riconoscono gli esseri umani anche solo dalla voce. Lo studio - Per verificare questa abilità, i ricercatori hanno coinvolto 31 cani e le loro famiglie in un esperimento particolare. tg24.sky.it scrive