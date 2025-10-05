Fortunati In questo fine settimana torna a Milano Quattrozampeinfiera 2025, al Parco Esposizioni Novegro di Segrate. La fiera aperta oggi dalle 10 alle 19, è un evento con tante attività pensate per le famiglie, gli appassionati e i professionisti del settore, un appuntamento dedicato a chi vive con i propri animali in modo responsabile e sostenibile. Oggi si svolgeranno le Ugopiadi, raduno nazionale dedicato ai carlini che dal 2004 ha saputo unire comunità, ironia e amore per i cani: ad animare la giornata ci saranno sfilate in maschera, piccole gare e consulenze veterinarie. Ma la principale novità di questa tredicesima edizione di Quattrozampeinfiera è #UsatoPet, un’iniziativa di economia circolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cani e umani: in fiera s’impara a vivere insieme