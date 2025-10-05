Cani da pastore ecco come conviverci Il primo seminario per contesti urbani
Cani da pastore e contesti urbani: due mondi che sembrano distanti eppure possono convivere, come afferma e desidera dimostrare Enpa Monza nel seminario pratico “Essere pastori“. Seminario che si articolerà in due giornate, martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, dalle 9 alle 18. Gli incontri si terranno al rifugio di via San Damiano a Monza e sono rivolti a specialisti come educatori e istruttori cinofili, operatori e volontari di canile, veterinari, oppure ai proprietari di cani da pastore o loro incroci o ancora a chiunque voglia approfondire comportamento ed etologia del cane. L’obiettivo del corso, che vedrà come relatore Ivano Vitalini, è di trasmettere conoscenze sulle caratteristiche di razza dei cani da pastore e insegnare a gestire eventuali complicazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
