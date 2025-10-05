Cane da caccia assalito da un lupo | Urlavo E sono riuscito a salvarlo

Copparo, 5 ottobre 2025 – Mercoledì mattina, campagne di Cologna, frazione di Copparo. C’è un appezzamento di sorgo, sembra un campo incolto. In mezzo cespugli, qualche rovo. Il cane, un bracco di sei anni, scompare tra la vegetazione. Il silenzio, poi forti guaiti rompono l’aria. “ Sentivo abbaiare, come fosse in corso una lotta furiosa. Mi sono messo a correre in quella direzione per capire cosa stava succedendo”, racconta Marco Pillan, socio della cooperativa agricola Capa Cologna, cacciatore per passione. “Sono entrato nel sorgo, dopo pochi metri per fortuna le piante erano meno fitte e ho visto quello che stava accadendo, sono rimasto senza parole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cane da caccia assalito da un lupo: “Urlavo. E sono riuscito a salvarlo”

Cane da caccia assalito da un lupo: “Urlavo. E sono riuscito a salvarlo” - Non è il primo episodio, a pochi chilometri da Cologna, nella provincia di Rovigo, comune di Polesella, nei giorni scorsi un altro cane da caccia è stato aggredito da un lupo. Si legge su ilrestodelcarlino.it

"Il mio cane assalito dai lupi" - Un cacciatore, proveniente dal Padovano, si sarebbe imbattuto in un lupo nelle campagne di Gavello, in località Dossi, dove si sarebbe verificata una lotta furibonda tra il predatore e i due cani. Come scrive polesine24.it