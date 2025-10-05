Campi Flegrei terremoto nella notte | magnitudo 3.3 Nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata la scorsa notte, alle 0.50, con epicentro nei Campi Flegrei, a due chilometri di profondità. Il sisma è stato preceduto e seguito da uno sciame sismico a bassa intensità, con sette eventi di magnitudo tra 1 e 1.9 non avvertiti dalla popolazione. Non si segnalano danni a cose o persone.   L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

