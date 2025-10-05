Campi Flegrei nuova sequenza sismica nella notte

Nella notte una nuova sequenza sismica ha interessato l’area dei Campi Flegrei, con epicentro in via Vecchia San Gennaro, nei pressi della Solfatara. L’evento è iniziato con un presunto foreshock alle 23:33 di Md 1.1 seguito a breve distanza alle 00:50 dall’evento principale, il mainshock, che ha avuto una Md 3,3 ± 0,3 subito seguito . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

