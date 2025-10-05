Tempo di lettura: 2 minuti “ Con queste leggi la Campania compie un passo importante verso una presa in carico completa e umana del paziente oncologico”. Lo dice il consigliere regionale Gino Abbate dopo l’approvazione delle proposte di legge dedicate all’onconutrizione, all’oncoriabilitazione e al supporto psicologico per i pazienti oncologici e onco-ematologici. La legge sull”onconutrizione introduce la presenza, nelle Unità Operative Territoriali delle ASL e nella rete oncologica campana, di medici specialisti in nutrizione clinica e biologi esperti in scienze dell’alimentazione, con l’obiettivo di assicurare un’alimentazione personalizzata e di qualità in ogni fase della terapia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, Abbate: “Passi avanti nell’assistenza ai pazienti oncologici”