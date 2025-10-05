Camogli badante deruba l' anziana che doveva accudire i carabinieri la arrestano grazie alle telecamere

Scoperto un ammanco di mille euro, la pensionata ha sporto denuncia. E nella sua abitazione sono stati installati i dispositivi che hanno incastrato la ladra Arrestata dai carabinieri una badante ritenuta responsabile didiversi furti commessi presso l’abitazione della signora che accudiva. E'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

