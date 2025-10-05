Camminata manzoniana che successo | Lecco attraversata da 4mila persone

È entrato nel vivo oggi, domenica 5 ottobre, con i due eventi principali il festival “Lecco città dei Promessi Sposi”: la Camminata manzoniana e la lettura dell’incipit del romanzo nella versione definitiva e in quella del cosiddetto Fermo e Lucia.Tutto come da programma per la 52^ edizione della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: camminata - manzoniana

Tutto pronto per la Camminata manzoniana. Tre percorsi tra sport, cultura e solidarietà

Il 5 ottobre a Lecco c'è la Camminata Manzoniana: attenzione alla viabilità

Le trovi nella nostra sede in via Tito Speri 2/4 e le potrai acquistare anche domani alla Camminata Manzoniana! - facebook.com Vai su Facebook

Domenica la Camminata Manzoniana, attenzione alla viabilità https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/domenica-la-camminata-manzoniana-attenzione-alla-viabilita-2/… via @Lecco Notizie - X Vai su X

Camminata manzoniana, che successo: Lecco attraversata da 4mila persone - Il festival "Lecco città dei Promessi Sposi" è proseguito con la lettura dell'incipit del romanzo alla Canottieri Lecco e gli incontri del pomeri ... Scrive leccotoday.it

CAMMINATA MANZONIANA E INCONTRO CON LETTURA ALLA CANOTTIERI - LECCO – Successo annunciato per i due grandi classici del festival “Lecco città dei Promessi Sposi”: la camminata manzoniana e la lettura dell’incipit del romanzo nella versione definitiva e in quella ... Secondo lecconews.news