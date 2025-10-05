Camminata di solidarietà Tutti in marcia con ’Danger’

Si tiene oggi la VII edizione di ’Danger’, la camminata della salute dedicata alla solidarietà e al benessere, organizzata dall’associazione Diversamente Splendidi onlus con la collaborazione dei Comuni di Massa e di Montignoso e con la partecipazione della Pubblica assistenza. La partenza è prevista stamani alle 10.30 dalla sede del Comune di Massa con arrivo alla spiaggia comunale Green Beach del Cinquale. ’Danger’ è l’acronimo dei medici che hanno promosso l’iniziativa sette anni fa: Dante Cesaretti, Antonella Vigani, Gianni Baldetti ed Ernesto Dazzini. L’evento solidale è rivolto a tutti, animali compresi, avendo come scopo la promozione del benessere fisico, psichico ed emotivo nella sua totalità, rappresentando un’occasione per la comunità di unione e gioia, promovendo uno stile di vita sano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

