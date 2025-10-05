Camion carico di kiwi si ribalta in tangenziale | traffico in tilt allo svincolo di corso Orbassano

Torinotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È successo domenica mattina, 5 ottobre, intorno alle 10 circa, lungo la tangenziale Sud di Torino, all'altezza dello scinvolo di corso Orbassano, in direzione città. Camion si ribalta e perde il carico di kiwi in tangenzialeUn camion, con a bordo un importante carico di kiwi, si è ribaltato lunga. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

