Camion carico di kiwi si ribalta in tangenziale | traffico in tilt allo svincolo di corso Orbassano

È successo domenica mattina, 5 ottobre, intorno alle 10 circa, lungo la tangenziale Sud di Torino, all'altezza dello scinvolo di corso Orbassano, in direzione città. Camion si ribalta e perde il carico di kiwi in tangenzialeUn camion, con a bordo un importante carico di kiwi, si è ribaltato lunga. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: camion - carico

Incendio in A1: fiamme distruggono camion carico di rame

Incidente in autostrada: camion si ribalta e perde il carico

Camion pieno di bottiglie d'acqua perde carico in rotonda: strada chiusa a Romagnano Sesia

Gubbio, si ribalta un camion carico di cemento: statale 219 chiusa per ore - X Vai su X

Camion carico di sacchi di cemento si ribalta sulla variante, conducente in ospedale http://ow.ly/OgP4106nlEm [TuttOggi.info] #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Camion carico di kiwi si ribalta perdendo il carico: traffico in tilt sulla tangenziale Sud - È successo domenica mattina, 5 ottobre, intorno alle 10 circa, lungo la tangenziale Sud di Torino, all'altezza dello scinvolo di corso Orbassano, in direzione città. Riporta torinotoday.it

Camion si ribalta, scongiurata “rissa” per accaparrarsi il carico: poteva valere milioni - Un camion ha perso un carico di migliaia di gratta e vinci in autostrada, dopo un incidente, generando caos tra gli automobilisti ma i biglietti non erano validi ... virgilio.it scrive