Camera Civile di Brindisi ecco il consiglio direttivo e il collegio probiviri per il triennio

Brindisireport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - L'assemblea dei soci della Camera Civile di Brindisi, riunitasi l'11 luglio 2025, ha designato il nuovo consiglio direttivo per il triennio 20252028, nel cui ambito - nell'adunanza del 5 settembre scorso- sono state affidate le cariche sociali. Eccole di seguito.Presidente: Roberto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camera - civile

