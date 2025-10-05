Camera Civile di Brindisi ecco il consiglio direttivo e il collegio probiviri per il triennio
BRINDISI - L'assemblea dei soci della Camera Civile di Brindisi, riunitasi l'11 luglio 2025, ha designato il nuovo consiglio direttivo per il triennio 20252028, nel cui ambito - nell'adunanza del 5 settembre scorso- sono state affidate le cariche sociali. Eccole di seguito.Presidente: Roberto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: camera - civile
"Testamento Olografo e Grafologia Forense: dalla Manoscrittura alla Digitalizzazione", convegno della Camera Civile
Camera civile salentina elegge i delegati e punta sulla politica forense
Flotilla, Crosetto alla Camera: “Due navi a protezione, tutela della protesta civile ma nessuna garanzia fuori da acque internazionali”
Si è svolto il 26 settembre, nella splendida cornice del porto di Capo d’Orlando, l’evento organizzato dalla Camera Civile di Patti dal titolo “ ”. Un sincero ringraziamento alla Camera Civile - facebook.com Vai su Facebook
Greta Thunberg ha diffuso un messaggio video dalla nave Alma, parte della Global Sumud Flotilla, impegnata nella missione umanitaria diretta a Gaza. L’attivista ha sottolineato che l’obiettivo è fornire aiuti alla popolazione civile e rompere l’assedio imposto d - X Vai su X
Camera di commercio Taranto-Brindisi: ricorso al Consiglio di Stato. Continua la battaglia legale dopo la fusione - Dopo il Tar di Bari, la battaglia legale per la nuova Camera di Commercio Taranto- Riporta quotidianodipuglia.it
Camera di commercio Taranto-Brindisi. Insediamento il 29 febbraio - La Regione Puglia ha disposto la data della prima seduta dopo aver convalidato con un decreto del ... Secondo quotidianodipuglia.it