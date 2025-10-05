Cambio ora | quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere
Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando così le 2:00. Un passaggio che ci regalerà un’ora di sonno in più, ma che porterà con sé giornate visibilmente più corte, con il sole che tramonterà prima. Perché cambiamo l’ora?. L’adozione dell’ora legale e del successivo ritorno all’ora solare risale alla Prima Guerra Mondiale, introdotta come misura di risparmio energetico. L’idea era (ed è ancora oggi) quella di sfruttare al meglio la luce naturale per ridurre i consumi di energia elettrica. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: cambio - spostare
Cambio ora: quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere
Cambio ora: quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere
Cambio ora: quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere
Cambio Ora Solare 2025 in anticipo: ecco quando spostare le lancette - facebook.com Vai su Facebook
L’arcipelago di Tuvalu si appresta a spostare gran parte della sua popolazione prima di essere sommerso a causa dell’innalzamento del livello del mare. #cambio climatico #esodo #Fernanda González #livello acque #migrazione #Tuvalu #Altri Spazi #Sherp - X Vai su X
Cambio ora: quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere - Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando così le 2:00. Lo riporta msn.com
Ad ottobre torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora - Il cambio dall’ora legale all’ora solare 2025 segna l’arrivo dell’autunno e l’avvicinarsi dell’inverno. Come scrive ilfattovesuviano.it