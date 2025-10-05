Cambiaso a DAZN | C’è più entusiasmo rispetto all’anno scorso Non mi aspettavo una partita diversa dobbiamo andare avanti con entusiasmo

Andrea Cambiaso ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Milan: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Andrea Cambiaso ha parlato dopo Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. 5 PAREGGI CONSECUTIVI – «Nello spogliatoio c’è entusiasmo. Sono state tutte partite diverse ma bisogna andare avanti con entusiasmo». COSA NON È RIUSCITO – «Non mi aspettavo nulla di diverso. Conosco il mister e so che sarebbe stata una partita molto bloccata ed equilibrata. Offensivamente potevamo fare di più, ci abbiamo provato. Il Milan adesso ha una grande fase difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

