Caltagirone centro scommesse sospeso per sette giorni | troppi pregiudicati tra i clienti
Controlli della Polizia e sospensione dell'attività. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea per sette giorni di un centro scommesse situato a Caltagirone. La decisione arriva a seguito di controlli approfonditi volti a verificare il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, che hanno evidenziato come il locale fosse diventato un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali. I poliziotti del Commissariato di Caltagirone hanno notificato al gestore del centro l'ordinanza di chiusura, apponendo i sigilli dopo diversi accertamenti effettuati nel corso di mesi.
In questa notizia si parla di: caltagirone - centro
