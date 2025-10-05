ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli della Polizia e sospensione dell’attività. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea per sette giorni di un centro scommesse situato a Caltagirone. La decisione arriva a seguito di controlli approfonditi volti a verificare il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, che hanno evidenziato come il locale fosse diventato un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali. I poliziotti del Commissariato di Caltagirone hanno notificato al gestore del centro l’ordinanza di chiusura, apponendo i sigilli dopo diversi accertamenti effettuati nel corso di mesi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caltagirone, centro scommesse sospeso per sette giorni: troppi pregiudicati tra i clienti