Call of Duty | Black Ops 7 un video confronta la Beta su PS5 PS5 Pro Xbox Series X|S e PC

Il nuovo video confronto di ElAnalistaDeBits offre uno sguardo approfondito alle prestazioni della Beta di Call of Duty: Black Ops 7 sulle diverse piattaforme, evidenziando le scelte tecniche di Activision e Treyarch nel bilanciare qualità visiva e fluidità. Sul fronte PC, come prevedibile, il risultato varia a seconda dell’hardware disponibile: le impostazioni grafiche e la potenza della GPU determinano in modo diretto la qualità dell’esperienza. Tuttavia, il vero interesse nasce dal confronto tra le console di nuova generazione, dove le differenze emergono chiaramente. Su PS5 e Xbox Series X, la risoluzione nativa si attesta sui 1440p dinamici, che vengono upscalati a 2160p (4K). 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 7, un video confronta la Beta su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S e PC

