Hakan Calhanoglu ha osservato un turno di riposo nella sfida vinta 4-1 contro la Cremonese, scelta dettata da alcune noie fisiche e dalla volontà di Cristian Chivu di non rischiare il suo faro di centrocampo. Al suo posto, in cabina di regia, ha agito Nicolò Barella, autore di una prestazione eccellente che ha rilanciato il dibattito sul ruolo chiave del turco nel sistema nerazzurro. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Chivu ha ribadito più volte di considerare Calhanoglu il suo regista perfetto, il giocatore capace di garantire equilibrio tattico e qualità nelle uscite dal basso.

Calhanoglu Inter, dubbi sul ruolo da regista per Chivu: c'è bisogno di più dinamicità, cosa succede